حجاج بيت الله الحرام يؤدّون طواف الإفاضة

الأربعاء، 27-05-2026 03:54 م

الوكيل الإخباري- أدّى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات السعودية المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أروقة المسجد الحرام وساحاته شهدت كثافة في حركة الطائفين، الذين أدّوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.


ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

 
 


