حدث أمني خطير في جنوب لبنان

07:19 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه رصد سقوط "مقذوفين" بالقرب من منطقة تنشط فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوبي لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة شمالي إسرائيل. اضافة اعلان





وفي وقت سابق، أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيهًا مسبقًا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه تجمعات سكنية عدة شمالي إسرائيل، وحثت السكان على دخول المناطق الآمنة.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين ردًا على الضربات الأميركية الأخيرة.



وأفاد بيان للحرس الثوري، نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، بأنه "خلال موجتي عمليات، ضربنا 18 هدفًا مهمًا تابعًا للجيش الأميركي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين"، مضيفًا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي "تمت إصابتها وتدميرها".



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.



وكان الجيش الأميركي قد أعلن، الأربعاء، شن "ضربات دفاعية" ضد إيران، إذ قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون "قوية" و"واضحة"، مشيرًا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية.



وقال هيغسيث، في تصريح لصحفيين في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا: "إن الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية، وستكون واضحة. وإذا حدثت ليل غد، فستكون قوية، وستكون واضحة".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشن هجومًا "قويًا للغاية" على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام.



وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة"، مشيرًا إلى إسقاط إيران طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز.





