 
الأحد 2024-11-03 10:50 ص
 

حدث لا يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة .. ماذا ينتظر أمريكا بعد 5 نوفمبر ؟

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الأحد، 03-11-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري-  غالبا ما تُختزل انتخابات 5 نوفمبر خارج الولايات المتحدة بالسباق للبيت الأبيض، لكن الواقع أن تشكيلة الكونغرس التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المتزامنة لا تقل أهمية عن الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للأمريكيين، والمنافسة على أشدها أيضا في هذا السباق.

وستحدد نتيجة الاقتراع في مئات الدوائر الانتخابية عبر البلاد ما إذا كان الرئيس المقبل سيتمكن من تنفيذ برنامجه بالتوافق مع برلمان مؤيد، أم أنه سيواجه عراقيل في الكونغرس .

وأوضحت كورين فريمان من منظمة "فيوتشر كواليشن" لوكالة "فرانس برس" أن "الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية عن الرئاسية لأن الكونغرس هو من يحدد ويقر القوانين التي تكون لها وطأة على حياة الناس".

اضافة اعلان


وتابعت أنه "في قطاعات أساسية مثل الصحة والتربية والبيئة، الكونغرس هو الذي يحدد الوجهة، وفي غالب الأحيان بمفعول أكثر آنية من القرارات الرئاسية".

ويتألف الكونغرس الأمريكي ومقره الكابيتول في واشنطن، من مجلسين: مجلس النواب الذي سيتم تجديد مقاعده الـ435 بالكامل في 5 نوفمبر، ومجلس الشيوخ الذي تطرح 34 من مقاعده الـ100 في الانتخابات.

وبمعزل عن دورهما التشريعي، يلعب المجلسان دورا مهما على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية، كما في مجال المساعدة الدولية، ومن صلاحياتهما كذلك ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

ته

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

ناخبون يتحضرون للإدلاء بأصواتهم

عربي ودولي انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا

ارشيفية

عربي ودولي سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان

تعبيرية

طب وصحة بعد تحذيرات من الزئبق.. ما الكمية الآمنة لتناول التونة المعلبة؟

بؤا

أخبار الشركات بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

جانب من المسيرات الكبيرة في أمريكا لنصرة غزة

عربي ودولي نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية

أرشيفية

عربي ودولي روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء



 


الأكثر مشاهدة