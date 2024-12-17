حديث عن مقبرة جماعية في سوريا بها 100 ألف جثة

وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى في مقابلة هاتفية مع "رويترز" من دمشق، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترًا شمالي العاصمة السورية، كان واحدًا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف: "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظًا لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبًا".
ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد مزاعم مصطفى.
وتشير التقديرات إلى اغتيال مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت الاحتجاجات المناهضة لحكم الأسد إلى حرب شاملة."
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