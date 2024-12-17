 
الثلاثاء 2024-12-17 07:57 ص
 

حديث عن مقبرة جماعية في سوريا بها 100 ألف جثة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 07:53 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، أن مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص تم اغتيالهم في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

اضافة اعلان


وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى في مقابلة هاتفية مع "رويترز" من دمشق، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترًا شمالي العاصمة السورية، كان واحدًا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.


وأضاف: "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظًا لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبًا".

 


ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد مزاعم مصطفى.


وتشير التقديرات إلى اغتيال مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت الاحتجاجات المناهضة لحكم الأسد إلى حرب شاملة."

 

 

سكاي نيوز عربية

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي حديث عن مقبرة جماعية في سوريا بها 100 ألف جثة

العلم الامريكي

عربي ودولي أمريكا تتهم رجلين على صلة بإيران بمقتل 3 عسكريين أمريكيين بالأردن

مقطع تصدر منصات التواصل

عربي ودولي ليس معتقلا في صيدنايا.. حقيقة فيديو "المعتقل السوري" الذي هز قلوب الملايين

النواب البريطانيون دعوا إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض حظر كامل على تسليحها

فلسطين 25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

وزارة التربية

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

شؤون برلمانية "مالية النواب" تواصل اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة

تعبيرية

فلسطين 10 شهداء في غارة إسرائيلية جديدة على غزة



 




الأكثر مشاهدة