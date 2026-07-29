حرائق الغابات في أوروبا.. عودة آلاف الإسبان وفرنسا في حالة تأهب

وشهدت إسبانيا وفرنسا خلال الأسبوع الماضي أسوأ حرائق غابات في تاريخهما الحديث، بعدما أتت النيران على مساحات شاسعة وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم.
في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، رفعت إسبانيا أكثر من اثني عشر أمرا بالإخلاء عن مناطق في غرب العاصمة مدريد، الذي شهد أسوأ حرائق.
وأفاد ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد فرانسيسكو مارتين أغيري، عبر منصة اكس في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بـ"عودة 24 ألف شخص ممن أُجلوا إلى منازلهم"، مشيرا إلى "رفع إجراءات العزل عن 20 ألف شخص آخرين في منطقة مدريد".
ورُفعت إجراءات مماثلة في منطقة فالنسيا بشرق البلاد.
وقالت ماريا خيسوس بيريز بلانكا، وهي امرأة سبعينية كانت من بين قرابة اثني عشر شخصا عادوا إلى منازلهم في ألديا ديل فريسنو بغرب مدريد "أنا سعيدة، كنت أتوق للعودة إلى المنزل وتناول قهوتي وفطوري".
وعبّرت ابنتها سوزانا بارول (39 عاما) عن سعادتها أيضا بالعودة إلى منزلها واستئناف روتينها اليومي.
وأفاد مكتب ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد الأربعاء بأن تحسن الأحوال الجوية خلال الليل ساعد فرق الإطفاء على تخفيف حدة الحرائق والحد من نطاق انتشارها.
وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا للصحافيين الثلاثاء إن العمليات الأربعاء ستهدف إلى احتواء النيران.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من جهته أن عمليات إخماد حريق غابات كبير قرب مدريد تسير "بشكل إيجابي".
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