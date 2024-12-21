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حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
السبت، 21-12-2024 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطات مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت ثلاثة أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.اضافة اعلان


وأفادت المصادر الرسمية الروسية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان.

روسيا اليوم
 
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