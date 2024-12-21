حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

وأفادت المصادر الرسمية الروسية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان.
روسيا اليوم
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