حرائق سوريا.. وزير الطوارئ يعلن وقف امتداد النار على كل محاور ريف اللاذقية

وقال الصالح في تغريدة عبر منصة (X) فجر الأحد، إن فرق الإطفاء تمكنت من وقف امتداد النار على كل المحاور، مشيرا إلى أنها خطوة باتجاه السيطرة على الحرائق، وفق ما نلقت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأضاف الصالح: "المشهد يتغيّر، والدخان بدأ ينقشع، وتتابع الفرق بشكل مكثف أعمال إخماد ما بقي من البؤر المشتعلة وتبريد ما تم إخماده، ووفق المعطيات الحالية تتجه الأوضاع نحو السيطرة ومن ثم الانتقال لعمليات التبريد الشامل".
وتابع الصالح: "وفق تقييم غرفة العمل الوضع اليوم هو الأفضل منذ عشرة أيام، لاتزال هناك تهديدات بسبب حركة الرياح، لكننا نسعى لمنع أي تجدد لتوسع النيران، وما كنا لنصل إلى هذه المرحلة دون توفيق الله ثم وحدة الجهود، والتنسيق العالي، والدعم الشعبي الواسع، ومساندة فرق الإطفاء الأردنية والتركية واللبنانية والعراقية والقطرية".
ولليوم العاشر على التوالي تواصل فرق الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء والفرق المساندة لها، جهودها الحثيثة لمنع فقدان المزيد من المساحات الحرجية الخضراء واحتواء النيران قبل امتدادها إلى غابات الفرلق وكسب، والتي كانت قد وصلت ألسنة اللهب إلى أطرافها خلال اليومين الماضيين.
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