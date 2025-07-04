الجمعة 2025-07-04 10:50 م
 

حرائق ضخمة تدفع السلطات إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية

حرائق ضخمة
حرائق ضخمة
 
الجمعة، 04-07-2025 10:38 م
الوكيل الإخباري-   تعمل فرق إغاثة سورية على إخلاء مناطق سكنية في محافظة اللاذقية بسبب حرائق أحراج ضخمة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.اضافة اعلان


ومنذ أيام، تجتاح حرائق مساحات كبيرة في سوريا، خصوصًا في المنطقة الساحلية، فيما يواجه عناصر الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.

وأفاد مدير مديرية الكوارث والطوارئ في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال لوكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الحرائق في منطقة قسطل معاف تمددت نحو قرى مأهولة، ما دفع فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني لإخلائها.

وأصدر الدفاع المدني السوري تحذيرًا للسكان "من وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى القسم الشمالي لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب".

وقال الدفاع المدني إن "فرقنا سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من ريف اللاذقية"، داعيًا السكان إلى "إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج".

ومع تزايد احتمال الجفاف وحرائق الغابات عالميًا بسبب أنشطة بشرية، تشهد سوريا منذ سنوات موجات حر وتراجعًا في منسوب الأمطار وحرائق أحراج ضخمة.

سكاي نيوز
 
 
gnews

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