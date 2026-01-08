حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا

الوكيل الإخباري- -اضطر سكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية للإخلاء اليوم الخميس، بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع ⁠قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر ‌الحرائق عند درجة "‌كارثية" بحلول غد الجمعة.

ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونجوود ووالوا في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية.



وبحسب شبكة يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات إن الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار غدا مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح.