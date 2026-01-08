حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا

ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونجوود ووالوا في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية.
وبحسب شبكة يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات إن الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار غدا مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح.
وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن ظروف الطقس الراهنة تضاهي ما شهدته المنطقة في 2019 عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مصرع 33 شخصا، فيما أصبح يعرف باسم "الصيف الأسود".
