الأربعاء 2026-08-05 10:22 ص

حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا
حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   دمرت حرائق غابات سريعة الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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وذكرت شبكة (آيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، إن حريق منطقة "برادلي كريك" ألحق دمارا واسعا بالمحمية الواقعة قرب مدينة فيرنون، على بعد نحو 440 كيلومترا شمال شرق مدينة فانكوفر الكندية.

 
 


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