حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

وذكرت شبكة (آيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، إن حريق منطقة "برادلي كريك" ألحق دمارا واسعا بالمحمية الواقعة قرب مدينة فيرنون، على بعد نحو 440 كيلومترا شمال شرق مدينة فانكوفر الكندية.
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