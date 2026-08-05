حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

الوكيل الإخباري- دمرت حرائق غابات سريعة الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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