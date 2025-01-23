حرائق لوس أنجلوس تتجدد.. وأوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص

وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.
وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة في الهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.
وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.
وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".
وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي وهم يحضّون السكان على إخلاء منازلهم.
لكن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، أنتوني مارون، قال في تصريح مساء الأربعاء إن "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماماً عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوماً".
وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.
وجنوب كاليفورنيا في حالة تأهب، منذ أن دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصاً على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى."
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