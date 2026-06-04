حرب إيران تدفع الجيش الأمريكي لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد

06:01 ص

الوكيل الإخباري- نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين بالجيش الأمريكي قولهم "نواجه ضغوطا مالية بسبب حرب إيران وعمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود"، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري. اضافة اعلان





كما وضحت الشبكة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر على كلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات، وأضاف أن "الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد".





