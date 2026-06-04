حرب إيران تدفع الجيش الأمريكي لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد

كما وضحت الشبكة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر على كلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات، وأضاف أن "الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد".
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