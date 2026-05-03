حرب إيران توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين

الوكيل الإخباري- فاجأ توقيت إعلان سحب جنود أمريكيين من ألمانيا دولا أوروبية وحتى بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين.





وقال مسؤولون في البنتاغون للصحيفة إن القرار سيؤدي إلى سحب لواء من الجيش الأمريكي وسيلغي قرار إدارة بايدن نشر كتيبة مزودة بصواريخ تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا. وجاء قرار سحب القوات من ألمانيا عقب حرب كلامية بين الرئيس ترمب والمستشار ميرتس بشأن الحرب على إيران.





