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حرب "الجبهة الثامنة".. ماذا يقصد نتنياهو ؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الخميس، 12-12-2024 03:46 م
الوكيل الإخباري-شهد الشرق الأوسط تطورات حاسمة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تصاعدت الحرب في غزة وتوسعت لتشمل عدة جبهات إقليمية.اضافة اعلان


إسرائيل، التي أعلنت في وقت سابق عن خوضها حروبًا على سبع جبهات تشمل غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وإيران، قد تكون على وشك توسيع نطاق المعركة لتشمل جبهة جديدة، وفقًا لما أعلن عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وفي خطاب أمام الكنيست، أكد نتنياهو أن إسرائيل بصدد تفكيك ما أسماه بـ"محور الشر الإيراني"، محذرًا من أن المعركة ضد هذا المحور لم تنته بعد، ومشددًا على أن إسرائيل تسعى إلى تغيير معادلات الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها كدولة مركزية في المنطقة.

تصريحات نتنياهو أضافت إلى التكهنات حول الجبهة "الثامنة" التي قد تبرز في المستقبل القريب، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الخطوات العسكرية المقبلة.

سكاي نيوز
 
gnews

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