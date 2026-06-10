حرب عالمية ثالثة.. إيران تمهد لنقل الحرب من المنطقة للعالم

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ابراهيم عزيزي إن بلاده لا تخشى قتال الولايات المتحدة، مؤكدا أن "الحرب ستتسع" متجاوزة المنطقة.



وكتب عزيزي في منشور على "إكس": "نحن لا نخشى قتال الخاسرين. عدد الضحايا الأمريكيين أعلى بكثير مما يؤكده ترامب، وسيرتفع".

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وأضاف "‏هذه المرة، لن تقتصر الحرب على المنطقة فحسب. سنرى ما سيحدث!".



يذكر أن مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" كانت قد أصدرت مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للجيش الأمريكي، قائلة إنه "يتعين على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم".