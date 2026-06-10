حرب عالمية ثالثة.. إيران تمهد لنقل الحرب من المنطقة للعالم

وكتب عزيزي في منشور على "إكس": "نحن لا نخشى قتال الخاسرين. عدد الضحايا الأمريكيين أعلى بكثير مما يؤكده ترامب، وسيرتفع".
وأضاف "هذه المرة، لن تقتصر الحرب على المنطقة فحسب. سنرى ما سيحدث!".
يذكر أن مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" كانت قد أصدرت مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للجيش الأمريكي، قائلة إنه "يتعين على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم".
وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".
ويأتي تهديد هذه المجموعة ضد مشاة البحرية الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ضد إيران، حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.
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