حرس الحدود السعودي ينقذ 5 مصريين بعد جنوح مركبهم في البحر

الوكيل الإخباري- أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، 5 مقيمين مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية.

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