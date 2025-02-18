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حرس الحدود السعودي ينقذ 5 مصريين بعد جنوح مركبهم في البحر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:10 ص

الوكيل الإخباري-   أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، 5 مقيمين مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية.

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وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، يوم الاثنين، أكدت إنقاذ المصريين الخمسة وتقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

 
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