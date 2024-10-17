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"حرقوا الميركافا بطاقمها".. حزب الله يكشف عن نتائج ضرباته ضد أهداف إسرائيلية

دبابة إسرائيلية في الجنوب اللبناني
دبابة إسرائيلية في الجنوب اللبناني
الخميس، 17-10-2024 11:30 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن "حزب الله" أنه استهدف دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي مما أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال "حزب الله" في بياناته: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه:

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استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الخميس دبابة ميركافا ثانية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. 


 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الخميس تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية. 


استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".

روسيا اليوم

 
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