"حرقوا الميركافا بطاقمها".. حزب الله يكشف عن نتائج ضرباته ضد أهداف إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلن "حزب الله" أنه استهدف دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي مما أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



وقال "حزب الله" في بياناته: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه:

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استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الخميس دبابة ميركافا ثانية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الخميس تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.