"حرقوا الميركافا بطاقمها".. حزب الله يكشف عن نتائج ضرباته ضد أهداف إسرائيلية

وقال "حزب الله" في بياناته: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه:
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الخميس دبابة ميركافا ثانية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الخميس تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".
روسيا اليوم
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