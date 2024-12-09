 
الإثنين 2024-12-09 02:01 ص
 

حركة الجهاد: العدوان الإسرائيلي اعتداء صريح على الشعب السوري

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي
الإثنين، 09-12-2024 01:41 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت حركة الجهاد الإسلامي ان "توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي السورية وغاراتها يثبت أنها العدو الحقيقي لشعوب أمتنا".

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وبينت "العدوان الإسرائيلي اعتداء صريح على الشعب السوري وإرادته واستغلال للأوضاع لأهداف توسعية".

 
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