حركة الملاحة في مضيق هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع عدة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أمس الأحد إلى أدنى مستوى منذ أسابيع عدة، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

اضافة اعلان