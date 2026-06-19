حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان

وبعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية منذ 18 نيسان ، عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية.
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