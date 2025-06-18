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حركة كثيفة بمحيط المنطقة 18 في طهران

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:11 ص

الوكيل الإخباري- تداولت منصات إيرانية وناشطون عبر منصة "إكس" مشاهد توثق حركة مرورية نشطة في ساعات الفجر الأولى بالمنطقة 18 بالعاصمة الإيرانية طهران.

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ووفق ما تداولته المصادر، فإن هذه الحركة جاءت بعد تهديد الجيش الإسرائيلي باستهداف المنطقة.

 
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