حركة كثيفة بمحيط المنطقة 18 في طهران

الوكيل الإخباري- تداولت منصات إيرانية وناشطون عبر منصة "إكس" مشاهد توثق حركة مرورية نشطة في ساعات الفجر الأولى بالمنطقة 18 بالعاصمة الإيرانية طهران.

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