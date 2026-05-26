حركة نزوح كثيفة من النبطية في جنوب لبنان جراء تهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة

01:55 م

الوكيل الإخباري- تشهد مدينة النبطية جنوبي لبنان حركة نزوح كثيفة باتجاه العاصمة بيروت ومدينة صيدا، على وقع تهديدات إسرائيلية جديدة بإخلاء المنطقة. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ منذ صباح اليوم غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات في قضائي النبطية وصور، بالتزامن مع قصف مدفعي تدميري واسع.



وأضاف المصدر أن الطيران الحربي شن غارتين على بلدة الريحان في قضاء جزين، في حين أدت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على برك رأس العين في صور إلى إصابة شخص بجروح.



وأشار إلى أن الطيران المسيّر استهدف على عدة دفعات مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة صريفا بقضاء صور، ما أسفر في حصيلة أولية عن ارتقاء شهيد، لافتاً إلى تسجيل تحليق مكثف ومستمر للطيران المسيّر في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.









