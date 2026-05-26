الثلاثاء 2026-05-26 03:32 م

حركة نزوح كثيفة من النبطية في جنوب لبنان جراء تهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة

حركة نزوح كثيفة من النبطية في جنوب لبنان جراء تهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة
حركة نزوح كثيفة من النبطية في جنوب لبنان جراء تهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة
 
الثلاثاء، 26-05-2026 01:55 م
الوكيل الإخباري-  تشهد مدينة النبطية جنوبي لبنان حركة نزوح كثيفة باتجاه العاصمة بيروت ومدينة صيدا، على وقع تهديدات إسرائيلية جديدة بإخلاء المنطقة.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ منذ صباح اليوم غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات في قضائي النبطية وصور، بالتزامن مع قصف مدفعي تدميري واسع.

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي شن غارتين على بلدة الريحان في قضاء جزين، في حين أدت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على برك رأس العين في صور إلى إصابة شخص بجروح.

وأشار إلى أن الطيران المسيّر استهدف على عدة دفعات مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة صريفا بقضاء صور، ما أسفر في حصيلة أولية عن ارتقاء شهيد، لافتاً إلى تسجيل تحليق مكثف ومستمر للطيران المسيّر في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

أخبار محلية المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

ب

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين

مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

عربي ودولي مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

ب

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على تباين

ب

أسواق ومال عشية عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق الألبسة في سوريا

الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

عربي ودولي الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

ب

أخبار محلية الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم

اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 