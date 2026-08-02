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حريق بموقع صناعي خطر في فرنسا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-   دعت السلطات الفرنسية سكان خمس بلديات في شرق البلاد، يبلغ عددهم نحو 30 ألف نسمة، إلى ملازمة منازلهم كإجراء احترازي، عقب اندلاع حريق في مستودع داخل موقع صناعي مصنف خطر في محافظة موزيل.اضافة اعلان


وأوضحت محافظة موزيل، في بيان، أن التعليمات تشمل سكان بلديات غاندرانج، وأمنيفيل، وفيتري-سور-أورن، وكلوانج، ورومبا، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في مستودع تبلغ مساحته 500 متر مربع ضمن منشآت شركة "سويس للوقود والطاقة البديلة" في المنطقة الصناعية بمدينة غاندرانج.

ودفعت السلطات بنحو 100 عنصر من فرق الإطفاء، مدعومين بحوالي 50 آلية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

من جانبه، أكد رئيس بلدية غاندرانج، كانتان بيغو، أن استمرار إجراءات ملازمة المنازل يأتي بسبب وجود مواد كيميائية في الموقع، داعياً السكان إلى إغلاق الأبواب والنوافذ، وتجنب الخروج أو التنقل غير الضروري، وعدم الاقتراب من منطقة الحريق حتى صدور تعليمات جديدة.
 
 


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