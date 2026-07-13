حريق ضخم في شرق لندن يؤدي إلى إجلاء السكان وتعطل حركة القطارات

04:59 ص

الوكيل الإخباري- أُجلي سكان من منازلهم في شرق لندن، ليلة الأحد، بعد اندلاع حريق هائل في المسطح الترابي لخط السكك الحديدية، حيث تصاعد الدخان الكثيف في سماء المنطقة، مما أدى إلى شلل جزئي في حركة القطارات. اضافة اعلان





واستدعت هيئة إطفاء لندن (LFB) تعزيزات ضخمة للسيطرة على النيران التي اندلعت بالقرب من "طريق فالنتين" في منطقة "وولثامستو"، حيث هرعت 20 سيارة إطفاء ونحو 125 رجل إطفاء إلى موقع الحادث.



وأفادت الهيئة بأن الحريق التهم منزلًا بالكامل، وألحق أضرارًا بمنزل آخر في ملحقه الخلفي، كما دمّر الحدائق والأكواخ التابعة لنحو 30 عقارًا في المنطقة. ولحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق نجم عن تماس كهربائي تسبب فيه سقوط شجرة على خطوط الطاقة.



ونتيجة لكميات الدخان الهائلة التي تصاعدت من موقع الحريق، نصحت فرق الإطفاء السكان القاطنين في المنطقة بإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، بينما طُلب من السائقين تجنب المنطقة، وبشكل خاص "شارع وود".



كما تسبب الحريق في إغلاق جزئي لخط "ويفر" التابع لشبكة قطارات "لندن أوفرغراوند"، مما أدى إلى تعطيل حركة تنقل آلاف الركاب.



ولمواجهة النيران من الأعلى، نشرت الهيئة سلمًا هيدروليكيًا بارتفاع 32 مترًا لاستخدامه كبرج مياه، بالإضافة إلى الاستعانة بفريق من الطائرات المسيّرة لتقييم بؤر الحريق.







