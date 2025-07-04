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حريق ضخم قرب قصر الشرع في دمشق.. ما الذي يجري ؟

حريق وأعمدة دخان بمحيط قصر الشعب في دمشق
حريق وأعمدة دخان بمحيط قصر الشعب في دمشق
 
الجمعة، 04-07-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حريقًا ضخمًا اندلع في المنطقة المحاذية لقصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.اضافة اعلان


وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق نشب في منطقة حراجية تقع بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وفي وقت لاحق، قال حسن الحسان، مدير مديرية الدفاع المدني السوري بدمشق، إن "الوضع يُعتبر بحكم الصعب، وامتداد الحريق يتسارع"، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف بعد مصدر الحريق.

يُذكر أن محيط منطقة قصر الشعب شهد مساء الخميس فعاليات احتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا، تخللها إطلاق كثيف للألعاب النارية، وحضور جماهيري واسع في المكان ومناطق أخرى من البلاد.



سكاي نيوز
 
 
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