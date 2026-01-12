الإثنين 2026-01-12 12:58 ص

حريق غابات أتى على أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين منذ الاثنين
 
الإثنين، 12-01-2026 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   أتى حريق غابات في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين على قرابة 15 ألف هكتار من الأراضي منذ الاثنين، وواصل مئات من عناصر الإطفاء والمتطوعين محاولاتهم الأحد لاحتواء النيران.

وأفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة تشوبوت في بيان الأحد، بأن الحريق أتى على قرابة 12 ألف هكتار من الأراضي في بؤرته الرئيسية قرب بلدة إيبوين الواقعة بين بحيرة جليدية وتلال غابات.

 
 


