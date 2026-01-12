حريق غابات أتى على أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين منذ الاثنين

الوكيل الإخباري- أتى حريق غابات في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين على قرابة 15 ألف هكتار من الأراضي منذ الاثنين، وواصل مئات من عناصر الإطفاء والمتطوعين محاولاتهم الأحد لاحتواء النيران.

اضافة اعلان