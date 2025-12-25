حريق في أحد مراكز الأعمال في موسكو

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ في موسكو باندلاع حريق في مركز "فارشافسكايا بلازا" للأعمال في العاصمة صباح اليوم الخميس، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وقالت الطوارئ إنه "عند وصول فرق الإطفاء والإنقاذ، كانت النيران مشتعلة في الطابق الرابع من المبنى المكون من ستة طوابق".