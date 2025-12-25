حريق في أحد مراكز الأعمال في موسكو

https://www.alwakeelnews.com/story/758527
الوكيل الإخباري-
أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ في موسكو باندلاع حريق في مركز "فارشافسكايا بلازا" للأعمال في العاصمة صباح اليوم الخميس، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.
وقالت الطوارئ إنه "عند وصول فرق الإطفاء والإنقاذ، كانت النيران مشتعلة في الطابق الرابع من المبنى المكون من ستة طوابق".
وأوضح مكتب المدعي العام في موسكو أن الحريق اندلع في قاعة تخضع لأعمال ترميم. وتم إخماد النيران في مساحة 200 متر مربع، وشارك في عملية الإطفاء 65 رجل إنقاذ و18 قطعة من المعدات.