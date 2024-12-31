حريق في مستودع للنفط في سمولينسك الروسية بعد هجوم مسيرات أوكرانية

الوكيل الإخباري- حدث تسرب للوقود واندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة يارتسيفو بمقاطعة سمولينسك غرب موسكو نتيجة هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.



أفاد بذلك حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين عبر "تيليغرام"، حيث كتب أن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة يارتسيفو أحبطت هجوما شنته طائرات بدون طيار أوكرانية، وأنه حسب المعلومات الأولية، قد سقط حطام إحدى المسيرات على أراضي مستودع النفط، مما أدى إلى تسرب للوقود واشتعال نيران في الوقود ومواد التشحيم.

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وأضاف الحاكم أن خدمات الطوارئ تعمل على احتواء آثار الحادث، وأنه لا يوجد أي تهديد للمناطق السكنية.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها دمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية، إضافة لعشرات المسيرات الأخرى في مختلف مناطق البلاد، معظمها في القرم وإقليم كراسنودار (جنوب)، حيث بلغ إجمالي المسيرات المدمرة 68 قطعة.



وفي صباح الثلاثاء، أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن قيودا مؤقتة فرضت على عمل مطار قازان عاصمة تتارستان، وذلك لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، مضيفة أنه تم تحويل بعض الرحلات المتجهة إلى مطار قازان إلى مطار بديل.

RT