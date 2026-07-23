حريق في مقدمة سفينة سعودية بعد تعرّضها للاستهداف في البحر الأحمر

07:11 ص

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية، الخميس، بأن السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. اضافة اعلان





وأكد المصدر، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.



وأضاف أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.



وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتَي نفط سعوديتين، فيما أفادت تقارير أمنية بحرية بأن إحدى السفينتين اللتين أشار إليهما الحوثيون، وهي الناقلة "إنسيليا" التي ترفع العلم السعودي، تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر.



وقال الحوثيون إن الناقلتين "إنسيليا" و**"ليلى"** انتهكتا ما وصفوه بـ"الحصار البحري" المفروض على السعودية، موضحين أنه تم استهدافهما "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة".





