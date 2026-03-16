حريق في منشآت نفطية بالفجيرة وتعليق تحميل النفط بعد هجوم مسير

11:02 ص

الوكيل الإخباري- تعرض ميناء الفجيرة الرئيسي في الإمارات لهجوم جديد، الاثنين، ما أدى إلى تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء.





وأكّدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة، من دون وقوع أي إصابات.



وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بأن فرق الدفاع المدني في الإمارة باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق.



ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.







