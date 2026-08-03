حريق محدود داخل الجامع الأموي الكبير بدمشق

وأضافت أن إدارة الجامع أغلقت المسجد بشكل مؤقت لمدة تقارب نصف ساعة كإجراء احترازي، قبل إعادة فتحه أمام المصلين، حيث أُقيمت صلاة العشاء بصورة طبيعية.
وبحسب اللجنة، أسفر الحادث عن إصابتين طفيفتين نتيجة استنشاق الغاز، تلقى المصابان الإسعافات اللازمة، فيما وُصفت حالتهما الصحية بالمستقرة والمطمئنة.
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