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حريق محدود داخل الجامع الأموي الكبير بدمشق

مسجد الأموي في دمشق
المسجد الأموي في دمشق
 
الإثنين، 03-08-2026 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة حي الحميدية في دمشق استئناف استقبال المصلين في الجامع الأموي، بعد السيطرة على حريق محدود اندلع داخل المسجد نتيجة ماس كهربائي ناجم عن عطل في جهاز تدفئة قديم يعمل بالغاز.

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وأوضحت اللجنة أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف تدخلت بسرعة، وتمكنت من إخماد الحريق خلال وقت قصير، إلى جانب إخلاء المكان والتعامل مع الحادث دون تسجيل أضرار كبيرة.

وأضافت أن إدارة الجامع أغلقت المسجد بشكل مؤقت لمدة تقارب نصف ساعة كإجراء احترازي، قبل إعادة فتحه أمام المصلين، حيث أُقيمت صلاة العشاء بصورة طبيعية.

وبحسب اللجنة، أسفر الحادث عن إصابتين طفيفتين نتيجة استنشاق الغاز، تلقى المصابان الإسعافات اللازمة، فيما وُصفت حالتهما الصحية بالمستقرة والمطمئنة.

 
 


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