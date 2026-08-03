حريق محدود داخل الجامع الأموي الكبير بدمشق

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة حي الحميدية في دمشق استئناف استقبال المصلين في الجامع الأموي، بعد السيطرة على حريق محدود اندلع داخل المسجد نتيجة ماس كهربائي ناجم عن عطل في جهاز تدفئة قديم يعمل بالغاز.

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