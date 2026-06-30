حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عدد من العمال

07:40 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام هندية، بأن حريقا هائلا اندلع في خط أنابيب لنقل النفتا في مصفاة هالديا للنفط بالهند في وقت مبكر من الثلاثاء. اضافة اعلان





وأشارت التقارير إلى إصابة عدد من العمال بالحريق، الذي لم تتضح أسبابه بعد.





