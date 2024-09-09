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حزب الله: أجبرنا طائرة حربية إسرائيلية على مغادرة الأجواء اللبنانية

الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الإثنين، 09-09-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا، كما أعلن تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

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كما قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية موقع المرج الإسرائيلي.

 
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