 
الثلاثاء 2024-11-05 02:52 ص
 

حزب الله أطلق 90 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 02:22 ص

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 90 قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله عبرت باتجاه إسرائيل الاثنين.

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وكانت قد ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومحيطها قرب الحدود اللبنانية.

 

 

 

 

 
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