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حزب الله: إسرائيل لن تبقى في لبنان وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 08:01 م

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله اللبنانية، نعيم قاسم، الأحد، إن إسرائيل لن تبقى في لبنان، مضيفا أن الحزب سيرد على أي انتهاك من الجانب الإسرائيلي.

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وجاءت تصريحاته في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.


وجدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التأكيد الأحد أن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورة"، متعهدا منع إيران من حيازة أسلحة نووية.


ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله خلال مراسم تأبينية الأحد "سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال الأعزاء وجميع مواطني إسرائيل"، مشددا على أن "شيئا لن يغيّر هذا الالتزام".


أضاف "أما في ما يتعلق بإيران، فمهما طرأ من تطورات سياسية، لن أسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. لن يحدث ذلك طالما بقيت رئيسا لوزراء إسرائيل".

 
 


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