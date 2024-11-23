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"حزب الله": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 23-11-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري- أعلن "حزب الله" اللبناني اشتباكه مع عناصر قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة البياضة في جنوب لبنان ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى وقت صدور البيان في الساعة 11:50 من اليوم السبت.

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وجاء في بيانات متتالية للحزب اللبناني عن عملياته اليوم السبت:


- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف للمرة الثانية طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.

 

RT

 
gnews

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