"حزب الله": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى وقت صدور البيان في الساعة 11:50 من اليوم السبت.
وجاء في بيانات متتالية للحزب اللبناني عن عملياته اليوم السبت:
- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف للمرة الثانية طال تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية.
- استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.
- استهداف مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.
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