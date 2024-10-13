حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية حاولت التسلل

وأضافت وسائل إعلام لبنانية ، انه تم رصد قوة مشاة من جيش الاحتلال أثناء تسللها باتجاه بلدة رامية.
وأكدت أنه تم استهدافها من قبل المقاومون بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع القوة بين قتيل وجريح.
c7mob
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