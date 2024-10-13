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حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية حاولت التسلل

شعار حزب الله
حزب الله
الأحد، 13-10-2024 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه استهدف قوة مشاة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من جهة موقع رامية بصاروخ موجه، مشيرا إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.اضافة اعلان


 وأضافت وسائل إعلام لبنانية ، انه تم  رصد قوة مشاة من جيش الاحتلال أثناء تسللها باتجاه بلدة رامية.

وأكدت أنه تم استهدافها من قبل المقاومون بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع القوة بين قتيل وجريح.
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