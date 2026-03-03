حزب الله اللبناني: إطلاق طائرات مسيرة على شمال إسرائيل

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن العملية تندرج في إطار الرد على ما وصفه بـ"تجاوزات إسرائيلية"، مؤكدا أن الاستهداف طال مواقع عسكرية حصرا.
وأضاف البيان أنّ الحزب يعتبر نفسه معنيا بالدفاع عن لبنان وشعبه، في ظلّ التصعيد القائم.
-
