حزب الله اللبناني: إطلاق طائرات مسيرة على شمال إسرائيل

07:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، أنه نفذ هجوما بسرب من الطائرات المسيرة استهدف مواقع رادارات وغرف تحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.





وجاء في بيان صادر عن الحزب أن العملية تندرج في إطار الرد على ما وصفه بـ"تجاوزات إسرائيلية"، مؤكدا أن الاستهداف طال مواقع عسكرية حصرا.



وأضاف البيان أنّ الحزب يعتبر نفسه معنيا بالدفاع عن لبنان وشعبه، في ظلّ التصعيد القائم.





