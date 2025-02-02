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حزب الله: تشييع جثمان حسن نصرالله 23 شباط 2025

حسن نصر الله
حسن نصر الله
الأحد، 02-02-2025 11:43 م
الوكيل الإخباري-  - أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن موعد تشييع جثمان حسن نصرالله سيكون 23 شباط /فبراير 2025.اضافة اعلان


وأضاف أنه سيصار تشييع جثمان هاشم صفي الدين في ذات اليوم بصفته أمينًا عامًّا سابقا للحزب.

وأضاف انه سيتم دفن حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد، ودفن هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.

وبين أن المراسم المهيبة ستشمل تشييع هاشم صفي الدين، والذي اغتيل بضربة مماثلة مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكشف قاسم للمرة الأولى أنه تمّ انتخاب صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله، لكن اغتياله سبق الإعلان عن ذلك.

ويذكر أن نصرالله اغتيل بضربة للاحتلال في 27 أيلول/سبتمبر في خضم تصعيد الاحتلال العدوان على لبنان.

وأشار إلى أن جمهور حزب الله يعيش حالة مصرة على التحرير والمقاومة وصمودا "أسطوريا".

وتابع أن جنوب لبنان شهد وأعطى صورة عظيمة، وأنه لا امكانية للاحتلال الإسرائيلي البقاء فيه.

وأضاف الأمين العام للحزب أن اللبنانيين جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني والمقاومة.
 
 
gnews

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