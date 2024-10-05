حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى حرش مارون وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.. اضافة اعلان





يأتي ذلك بينما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.



