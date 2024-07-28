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حزب الله: قصفنا تمركزا لجنود العدو الإسرائيلي في المنارة

عناصر من حزب الله اللبناني
عناصر من حزب الله اللبناني
الأحد، 28-07-2024 04:00 م

 

 الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه قصف تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة "مما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه".
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