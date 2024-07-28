حزب الله: قصفنا تمركزا لجنود العدو الإسرائيلي في المنارة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697728 الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه قصف تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة "مما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه". اقرأ أيضاً سوريا: إسرائيل نفذت هجوم مجدل شمس وتحمّله لحزب الله بوتين يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة متطورة وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان لماذا فشلت القبة الحديدية في اعتراض صاروخ مجدل شمس؟ الفنزويليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية إيران تحذر إسرائيل: أي مغامرة في لبنان ستوسع رقعة الحرب بدء مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا جديدا لإيران إسرائيل تكشف "استعدادات المرحلة التالية" بعد هجوم مجدل شمس الإمارات تنفي العثور على جوازات إماراتية بمواقع قتالية بالسودان