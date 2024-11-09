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حزب الله: قصفنا قاعدة حيفا التقنية

حزب الله
حزب الله
السبت، 09-11-2024 08:12 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إنه قصف برشقة صواريخ "نوعية" قاعدة حيفا التقنية في مدينة حيفا المحتلة.

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وبين حزب الله إنه قصف برشقة صواريخ "نوعية" مصنع ملام العسكري جنوبي مدينة تل أبيب.

 
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