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حزب الله: قصفنا قاعدة رامات ديفيد بصواريخ "فادي 1"

صاروخ فادي التابع لحزب الله
صاروخ فادي التابع لحزب الله
السبت، 05-10-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ "فادي 1" دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

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وصواريخ فادي سورية الصنع، وهي جزء من الترسانة العسكرية لحزب الله وتعادل صاروخ خيبر الإيراني، ظهرت للمرة الأولى في مقطع مصور نشره الحزب لمنشأة "عماد 4″، أما الاستخدام الأول فكان استهدافه لقاعدة ومطار رامات ديفيد بجنوب شرقي حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمالي حيفا في سبتمبر/أيلول 2024.

 
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