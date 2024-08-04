حزب الله: قصفنا للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"
-
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: نتوقع رد إيران غدا الاثنين
-
اللبنانيون يحيون الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت
-
حزب الله ينفذ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة
-
المدعي العام الإيراني يأمر باعتقال أي جواسيس بملف اغتيال هنية
-
اندلاع حريق بسفينة شرق عدن جراء ضربها بمقذوف
-
القناة 12: شركة الطيران الإسبانية تلغي رحلات إلى إسرائيل
-
قصف سيارة على طريق دمشق بيروت