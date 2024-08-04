حزب الله: قصفنا للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل

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الوكيل الاخباري -قال حزب الله اللبناني إنه قصف للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان.



في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.