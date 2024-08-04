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حزب الله: قصفنا للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل

حزب الله
حزب الله




 

الأحد، 04-08-2024 06:57 ص
 الوكيل الاخباري -قال حزب الله اللبناني إنه قصف للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
gnews

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