حزب الله: لا يمكننا الحكم على الحكام الجدد في سوريا إلى أن تستقر الأوضاع

08:20 م

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن النظام السوري سقط على يد "قوى جديدة"، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه الحكم عليها إلا بعد استقرارها وانتظام الوضع في سوريا. اضافة اعلان





وأضاف قاسم، عبر كلمة مسجلة يثت السبت، أن من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته.



وأعرب أمله أن يشرك الحكم الجديد في سوريا جميع الأطراف والقوى في الحكم.



وتابع "نتمنى أن تعتبر الحكومة الجديدة (في سوريا) إسرائيل عدوا ولا تطبع معها".



وأوضح أن حزب الله خسر في المرحلة الحالية "طريق الإمداد القادم عبر سوريا، لكن هذا تفصيل في العمل المقاوم".



وبين أن الحكومة السورية الجديدة قد تعيد طريق الإمداد بشكل طبيعي، أو قد يبحث الحزب عن طرق أخرى لإعادة الإمداد.



وأكد أن على الحزب أن يتغير مع الظروف، مشددا على أهمية استمرارية "المقاومة والعمل على معالجة متطلباتها بطرق مختلفة".