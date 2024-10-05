 
السبت 2024-10-05 03:51 م
 

حزب الله لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين
السبت، 05-10-2024 02:36 م
الوكيل الإخباري-  أكدت مصادر أمنية لبنانية أن “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بهاشم صفي الدين الذي يرأس المجلس التنفيذي للحزب.اضافة اعلان


وقالت اليوم السبت، إن “كل المعلومات الواردة حول مصيره لم يتم توثيقها لصعوبة التواصل”.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إنه لا يتسنى الوصول لهاشم صفي الدين منذ الجمعة. مضيفين أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع القصف الذي يشتبه بأنه استهدفت صفي الدين.
 
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