حزب الله لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين

وقالت اليوم السبت، إن “كل المعلومات الواردة حول مصيره لم يتم توثيقها لصعوبة التواصل”.
وقالت مصادر أمنية لبنانية، إنه لا يتسنى الوصول لهاشم صفي الدين منذ الجمعة. مضيفين أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع القصف الذي يشتبه بأنه استهدفت صفي الدين.
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