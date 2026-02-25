حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حزب الله، الأربعاء، إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، مع تحذيره من "خط أحمر" هو استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونشرت واشنطن تباعا قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، على وقع تهديدها منذ أسابيع بشن هجوم عسكري على طهران في حال فشل المباحثات بينهما، والتي تُعقد جولتها الثالثة الخميس في جنيف.



وقال المسؤول الذي تحفظ عن ذكر هويته "إذا كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها".



وشدد على أن أي استهداف لخامنئي "سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ إسرائيل ستسارع إلى شن حرب على لبنان".



وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن "تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا".