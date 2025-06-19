حزب الله: نتصرف بما نراه مناسبا في الحرب بين إيران وإسرائيل

وقال قاسم في بيان إنّ الحزب "ليس على الحياد" في هذا النزاع، مضيفا "نتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان".
وجاء موقفه بعدما نبّه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك من بيروت إلى أن تدخّل حزب الله في الحرب الإيرانية-الإسرائيلية سيكون "قرارا سيئا للغاية".
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