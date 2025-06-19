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حزب الله: نتصرف بما نراه مناسبا في الحرب بين إيران وإسرائيل

حزب الله
حزب الله
 
الخميس، 19-06-2025 11:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الخميس، أن الحزب "سيتصرف بما يراه مناسبا" في الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.اضافة اعلان


وقال قاسم في بيان إنّ الحزب "ليس على الحياد" في هذا النزاع، مضيفا "نتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان".

وجاء موقفه بعدما نبّه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك من بيروت إلى أن تدخّل حزب الله في الحرب الإيرانية-الإسرائيلية سيكون "قرارا سيئا للغاية".
 
gnews

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