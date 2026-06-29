حزب الله: نحتفظ بحق الرد على الهجمات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله، فجر الاثنين، أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوبي لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأميركي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. اضافة اعلان





وأفاد الحزب في بيان أن "المقـاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهــاكا فاضحا لوقف إطلاق النـار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها".





