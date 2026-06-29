حزب الله: نحتفظ بحق الرد على الهجمات الإسرائيلية

وأفاد الحزب في بيان أن "المقـاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهــاكا فاضحا لوقف إطلاق النـار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها".
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