 
الثلاثاء 2024-10-15 07:39 ص
 
 

حزب الله: نشتبك مع قوة مشاة للعدو

قوات حزب الله
قوات حزب الله
الثلاثاء، 15-10-2024 07:19 ص

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة للاحتلال أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين، مؤكدا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

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وأضاف الحزب أنه استهدف برشقة صاروخية تحركا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج.

 
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