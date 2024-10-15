حزب الله: نشتبك مع قوة مشاة للعدو

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة للاحتلال أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين، مؤكدا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

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